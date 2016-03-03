Україні необхідно подумати про укладення нових угод по безпеці - Березюк

Про це в ефірі 112 Україна заявив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Він стверджує, що необхідно займати активну позицію по вирішенню конфлікта.

"Європарламент, керівники фракцій, всі крім проросійських соціалістів в Європарламенті, висловлюють абсолютну підтримку як у санкціях, так навіть і представники консервативних течій в парламенті, говорять про те, щоб Україна вимагала воєнної підтримки, зброї. І справді, ми про це говорили. Що настав час не тільки займатися Мінськом в Європі, але подумати, що буде після Мінську. І насправді треба думати про нову або нові угоди колективної безпеки України в ЄС. Ми їм нагадали про це, всі погоджуються, махають головами, що Будапешт, ООН не спрацювали. Територія захоплена, війна триває. І пора змінювати позицію страуса, що тримає голову у піску, в активну позицію вирішення цього конфлікту в центрі Європи", - заявив Березюк.

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Як повідомляв УНІАН, посол США в Російській Федерації Джон Теффт задоволений виконанням Україною Мінських угод. За його словами, Україна виконала чудову роботу по виконанню своїх зобов'язань за Мінськими угодами, у тому числі даючи попереднє схвалення складних конституційних поправок, що стосуються децентралізації політичної влади.