Посол США в РФ: Україна провела чудову роботу по виконанню Мінських угод

Про це він заявив в ході Facebook-конференції.

"Україна виконала чудову роботу по виконанню своїх зобов'язань за Мінськими угодами, у тому числі даючи попереднє схвалення складних конституційних поправок, що стосуються децентралізації політичної влади. Крім того, Україна зробила обґрунтовані пропозиції щодо механізму виборів, за якими Росія та сепаратисти відмовилися конструктивно брати участь", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ ЄС закликають Україну робити якомога більше для виконання Мінських домовленостей

Також Теффт відзначив стурбованість перешкоджанням з боку проросійських бойовиків діяльності місії ОБСЄ.

"Ми стурбовані повідомленнями ОБСЄ про те, що об'єднані сили Росії та сепаратистів систематично відмовляють у доступі спостерігачам ОБСЄ, гноблять і залякують їх. ОБСЄ потребує безперешкодного доступу до Донбасу, в тому числі до міжнародного кордону, для спостереження за припиненням вогню та відведенням озброєнь. Ключ до розв'язання кризи у східній частині України, за погодженням з Росією, - повне виконання Мінських угод", - сказав Теффт.

Читайте такожВ ОБСЄ поскаржилися на бойовиків, які перешкоджали роботі місії на Донбасі

Відповідаючи на питання про можливості нормалізації відносин між США і Росією американський посол зазначив, що для цього необхідно повне виконання Мінських угод і деокупація Криму.

"Один з найшвидших шляхів поліпшення наших політичних відносин було б повне виконання Мінських угод. Всякий раз, коли я зустрічаюся з російським керівництвом, я повторюю про необхідність виконання Росією Мінських угод, припинення оснащення озброєнням, навчання, керівництва та постачання сепаратистів в Україну, припинення окупації Криму й поваги суверенітету України. Повне дотримання Росією своїх зобов'язань за Мінськими угодами необхідно для дипломатичного вирішення цього конфлікту", - сказав Теффт.

Читайте такожДва роки тому Рада Федерації дозволила Путіну почати війну з Україною

"Ми також продовжуємо закликати лідерів України працювати разом, прискорити реформи і поважати волю українського народу, який бажає прогресу", - зазначив посол США в РФ.