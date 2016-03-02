Командувач сил НАТО переконаний, Росія буде продовжувати тиск на Україну

Виступаючи у вівторок на слуханнях у Сенатському комітеті з питань збройних сил генерал Брідлав запропонував створення сил швидкого реагування з можливістю миттєвого нарощення присутності у випадку агресії, та створення системи ротації, аби підтримувати цю присутність, повідомляє Голос Америки.

Відповідаючи на запитання, чи очікує Брідлав посилення агресії в Україні з боку Росії, він зазначив, що РФ буде посилювати чи послаблювати тиск на контактній лінії, щоб тиснути на Київ.

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«З передової в Україні надходять повідомлення про збільшення кількості атак. (...) Є кілька моментів, які нас особливо турбують. Напруження відбувається у місцях, які довгий час були відносно спокійними, наприклад біля Луганська. Також, ці атаки включають озброєння, яке було заборонене попередніми домовленостями: калібр, розмір і радіус дії. Я переконаний, Росія буде посилювати чи послаблювати тиск на контактній лінії, щоб тиснути на Київ, вимагаючи від нього першим виконати його частину домовленостей, що для Києва важко зробити», - заявив генерал Брідлав.

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В контексті необхідності надання Україні оборонного озброєння Брідлав зазначив, що не слід відкидати жодних інструментів.

«Я вже говорив раніше, ми не повинні відкидати жодних інструментів. Росія використовує усі інструменти державної сили проти України: гроші, дипломатію, інформаційні, військові та економічні ресурси. Росія тисне, використовуючи всі ці інструменти. Тому у цій військовій площині я не думаю, що ми можемо відкинути якісь інструменти впливу з нашого арсеналу. І я подав відповідні рекомендації уряду», - сказав Філіп Брідлав.