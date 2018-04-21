Чому Луценко погодився працювати в уряді Януковича?

Лише кілька тижнів тому міністр внутрішніх справ, колишній польовий командир і соціаліст, Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку, якщо уряд очолить Віктор Янукович. Принциповий високопосадовець, засуджуючи вчинок Олександра Мороза (щодо укладення коаліційної угоди з ПР та КПУ), обіцяв вийти із партії та Кабміну. «Я вважаю, що Олександр Мороз має і моральне, і фахове право бути спікером, все питання в ціні цього рішення. Якщо після цього СПУ буде голосувати за помаранчевого прем’єра, я вважаю це нормальним. Але якщо вона прийме рішення про підтримку донецького представника на чолі уряду, то я вважаю, що це зрада. І я не буду в цьому уряді і в цій партії», - цю тезу Луценка запам’ятали усі. І згадують найбільше зараз, коли він покинув ряди соціалістів, але залишився на урядовій посаді з шефом, про якого він ще днями казав: “Скасування судимостей Януковича сфальсифіковане.” Справжніх причин такої поведінки Луценко досі не озвучив, відтак світ повниться чутками.

У головному міліцейському органі - МВС - сьогодні усі стояли “на вухах”. Чекали нового прем’єра, який мав представляти “нового” міністра. Посилені пости навколо і на самій території міністерства. Кремезні хлопці з прозорими навушниками розчищали від журналістів шлях для Віктора Федоровича, не підпускаючи нікого і близько до його маршруту.

Нарешті Янукович зайшов до залу, за ним - Луценко, який ще сьогодні перебував у лікарні, через що не було достеменно відомо, чи відбудеться представлення. Нервово про щось пожартувавши між собою, прем’єр та його підлеглий всілися за стіл, де вже очікували усі найвищі міліцейські чини. Поки Янукович виголошував промову, Луценко сидів поруч і нервово крутив авторучку. Незрозуміло було: чи від хвороби не відійшов (наприкінці минулого тижня повідомлялося, що він потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом) чи настільки нервується. Зрештою, недивно: як воно - польовому командирові сидіти поруч з людиною, яку ще недавно звинувачував у чималій кількості гріхів, а тепер мусить сприймати за начальника?

Нервоз Луценка можна зрозуміти і тому, що донедавна він виголошував свою категоричну позицію щодо роботи в уряді Януковича. Усіх журналістів так і кортіло про це запитати. Але не вдалося: швиденько виголосивши офіціоз, урядовці ретирувались у кабінет. Мабуть, обмити посаду. Та про це можна лише здогадуватись.

Як і про головне питання, відповіді на яке ніхто не почув. Натомість кореспондентові УНІАН це вдалося дізнатися від джерела А., наближеного до МВС. Юрій Луценко і справді не збирався залишатися, але останнім часом з’явилися вагомі причини. По-перше, Президент не просто просив його про це особисто, але вимагав. Що зобов’язало колишнього соціаліста підкоритися цим вимогам - відповідальність, особливе ставлення до Ющенка чи інша причина, доводиться гадати. З іншого боку - коли стало зрозуміло, хто очолить уряд, голова МВС став отримувати чимало дзвінків від своїх заступників - офіцерів міліції, яких він особисто поставив на ці посади. Вони, за словами джерела, казали “Юрій Віталійович, залишайтеся, бо нам буде повний п...!” Вони, каже А., боялися розправи від можливого керівника від “донецьких”. А серед них була кандидатура Миколи Джиги, екс-заступника міністра МВС. Не менше вони нібито боялися й Євгена Червоненка, який також рвався на цю посаду.

А. каже, що й “донецькі” (має на увазі ПР) розуміли, що зміна людини на цій посаді могла призвести до певного хаосу: “Оскільки МВС – це єдина структура, яка керується одноосібно, зверху донизу”. Вони начебто й самі просили Луценка відійти від політичних амбіцій та залишитись на чолі правоохоронної структури для збереження порядку.

Але й випускати Юрія Луценка з-під контролю Янукович теж не збирається. Певно, недарма сьогодні на зустрічі з міністром внутрішніх справ він висловив "пропозицію": «Я б хотів, Юрію Віталійовичу, - зазначив Янукович, звертаючись до Луценка, - щоб ви разом зі мною відпрацювали таку модель підрозділу в Кабінеті Міністрів, який буде працювати з МВС».

Дмитро Стаховський