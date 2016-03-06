У Москві посольство України закидали яйцями під крики "Геть з нашого Києва!" (фото, відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, організована група молодих людей вишикувалася навпроти української дипмісії в Леонтіївському провулку в центрі Москви.

Учасники акції тримали в руках плакати: «Хунта, руки геть від росіян», «Україно, ти хвора! Схаменись! Що ти робиш?», «Україна! Руки геть від посольства РФ», «Київська хунта! Доскачетеся», «Україна! Наведи порядок біля російського посольства», «Савченко - вбивця російських журналістів».

Присутні скандували «Руки геть від посольства Росії», «Савченко - вбивця російських журналістів», «Руки геть від наших дипломатів», «Ганьба», «Українську хунту до відповіді», «Фашизм не пройде», «Пам'ятаємо Одесу, пам'ятаємо Донбас!», «Геть з нашого Києва», «Київ - російське місто» і «Смерть американським фашистам».

Крім цього можна було почути гасла в підтримку агресивної політики президента РФ Володимира Путіна.

По закінченню акції радикали почали кидати в посольство України яйця.

Біля посольства України були посилені заходи безпеки, однак нападу поліція не перешкоджала і нікого не затримала.

Близько 22:00 за московським часом (21:00 по Києву) акція закінчилася.

Організатором акції є «Національний визвольний рух» депутата Державної думи РФ Євгена Федорова. Рух відомий, зокрема, тим, що у всіх бідах Росії звинувачує США і особисто президента Барака Обаму. Популярність організації, серед іншого, принесла акція в Москві з плакатами «Обама, руки геть від наших пенсій!». Також у НОД звинуватили США в організації протестів російських далекобійників. Рух також закликає до радикальних дій у боротьбі з так званої «п'ятою колоною» і «націонал-зрадниками».

Нагадаємо, сьогодні учасники акції в підтримку Савченко в Києві закидали будівлю російського посольства яйцями і зеленкою.

Раніше вночі невідомі влаштували погром на задньому дворі посольства РФ, розбивши три машини.