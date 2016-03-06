Учасники акції на підтримку Савченко закидали посольство Росії яйцями і зеленкою (фото, відео)

Як повідомляє телеканал "112 Україна", мітингувальники вимагали звільнити заручників, а також розірвати економічні відносини з РФ.

За словами кореспондента каналу, поліцейські, які стояли поруч, не реагували на те, що учасники акції кидають яйця в будівлю посольства.

Як повідомив у своєму Facebook народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, що теж прийшов на акцію, протестуючі також вивісили над входом до посольства прапор України. Крім того, судячи з фотографій депутата (див. галерею), активісти розмістили "шибеницю" з лялькою, що зображає президента Росії Володимира Путіна, з табличкою "вбивця".

Читайте такожАдвокат запевняє в марності закликів до Савченко припинити голодування

Нагадаємо, в ніч на 6 березня невідомі влаштували погром на задньому дворі посольства Росії в Україні. Повідомлялося, що будівлю закидали фаєрами. Охорона дипмісії зробила два попереджувальні постріли. За фактом нападу поліція Києва відкрила кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Росія направила МЗС України у зв'язку з нападом ноту протесту.