Парасюк "підтримав" Савченко топтанням російського прапора під консульством у Львові (відео)

Як повідомляє кореспондент depo.ua, сутичка сталася біля будівлі російського консульства в рамках акції на підтримку Надії Савченко.

Парасюк намагався прорватися всередину приміщення, але біля входу його зупинила охорона, у результаті цього зав`язалась штовханина.

Однак нардеп переліз через паркан та зняв з будівлі російський прапор.

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"Я вам зараз поясню що сталося. Отам зараз вийшов чоловік Російської Федерації, який сказав, що я не маю права перебувати у цьому приміщенні, бо це територія Російської Федерації. Це є територія України, це є Львів. Друга скотина, яка вийшла, мені почала пояснювати, що ми тут ніби не маємо права тут перебувати", - заявив Парасюк. Активісти підтримали його скандуванням "Ганьба!".

Після цього Парасюк кинув російський прапор на підлогу і почав його топтати.

Активісти після цього намагалися підпалити прапор.

Нагадаємо, раніше нардеп Володимир Парасюк кидав склянки у прокурорів під час суду над учасниками бійки на курорті Драгобрат, а також вдарив ногою представника СБУ Пісного на засіданні антикорупційного комітету.