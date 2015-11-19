Парасюк на засіданні антикорупційного комітету вдарив ногою представника СБУ Пісного (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося на засіданні комітету під час розгляду питання про звернення Парасюка про призначення Пісного на відповідну посаду.

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У ГПУ раніше заявили, що Парасюк ближче до 20 чисел листопада буде викликаний на допит з трьох кримінальних проваджень, серед них бійка за участю Парасюка в ході засідання суду про обрання запобіжного заходу лідеру "УКРОПу" Геннадія Корбана. Прокурор заявив поліції, що його побив нардеп і вимагав це зафіксувати. У свою чергу Парасюк звинуватив прокурора в тому, що він побив Євгена Терехова, який балотується на пост мера Павлограда.

Пізніше стало відомо, що прокуратура м. Києва розслідує нанесення легких тілесних ушкоджень Парасюку прокурором ГПУ Олександром Голинченко під час судового засідання у справі Корбана.