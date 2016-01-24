З'явилося відео, як Парасюк кидав склянки у прокурорів під час суду щодо бійки на Драгобраті

На відео можна побачити, як Парасюк кинув дві склянки у прокурорів після відмови судді випускати підозрюваного у бійці Петра Ургина ("Педро"). Крім того, народний депутат кидав у прокурорів усе, що траплялося під руку, поки вони не залишили залу суду.

Прокуратура вже порушила кримінальну справу за статтею "хуліганство", фігурантом якої став Парасюк разом з групою близько 50-80 осіб, одягнутих в камуфляжну форму з нашивками ДУК «Правий сектор». У прокуратурі зазначають, що вони спровокували штовханину з правоохоронцями, в ході якої грубо висловлювались нецензурною лайкою, спровокували бійку та почали блокувати можливість конвоювання із зали суду підозрюваного, при цьому пошкодили майно, яке перебувало в приміщенні Апеляційного суду Закарпатської області. У свою чергу Парасюк зазначив, що він не ховатиметься за статусом народного депутата і у разі потреби складе мандат. Читайте такожПостраждалий від ноги Парасюка СБУшник Пісний відмовився від статусу "учасник бойових дій" "Ви вважаєте мене забіякою і хуліганом, але забіяка і хуліган написав 78 законопроектів, з яких 8 вже стали законами України. Але проблема в тому, що я, як представник законодавчої влади в країні, повинен вдаватись до акції прямої дії, щоб добитись реальних змін", - написав нардеп. Ще одна перемога.Троє хлопців на волі. Хорват і Педро не в сізо, а в лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу... Опубликовано Володимиром Парасюк - офіційна спільнотой 23 января 2016 г.

Двох затриманих бійців "Правого сектору", які були учасниками бійки на Драгобраті, суд відпустив на поруки народних депутатів. Одному надали право вийти на волю під заставу. Ще двох залишили під вартою на 60 днів. Це рішення й обурило присутніх на суді бійців "ПС" і Парасюка.

Як повідомляв УНІАН, близько 4 години ранку 10 січня 5 нетверезих громадян увірвалися на турбазу "Хата магната" на Драгобраті і змусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча в той час на турбазі не було світла. А після цього влаштували п'яні розбірки з персоналом, в ході яких побили одного з кухарів і бармена, які з численними тілесними ушкодженнями були госпіталізовані, а також влаштували стрілянину з пістолетів. Зазначалося, що потерпілі не є жителями Закарпаття, а приїхали на курорт, щоб заробити кошти під час гірськолижного сезону.