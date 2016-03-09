ЦВК оформила вигнання Ляшком 9 своїх кандидатів до ВР за законом про "партійне рабство"

Як повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату Центрвиборчкому, відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК 9 березня.

"До комісії надійшли витяг із протоколу XII з’їзду Радикальної партії Олега Ляшка та рішення зазначеного з’їзду цієї партії про виключення кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Андрія Мисика, Євгенії Смолянчук, Валентини Ковтун, Інни Костирі, Володимира Кучера, Сергія Шакуна, Назарія Поліщука, Сергія Мурованого, В’ячеслава Стасюка з виборчого списку Радикальної партії Олега Ляшка", - зазначає ЦВК.

Розглянувши вказані документи, ЦВК виключила з виборчого списку Радикальної партії зазначених кандидатів у народні депутати, включених до нього відповідно під №№27, 29, 34, 38, 39, 44, 61, 71 та 72.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" (щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку в багатомандатному окрузі).

Президент України Петро Порошенко підписав цей закон 24 лютого.

Документ передбачає дозвіл за рішенням з'їзду (зборів, конференції) партії після оголошення результатів виборів виключати з виборчого списку кандидата в депутати.

Згідно з законом, кандидата можна виключити зі списку партії у будь-який час після дня виборів до ухвалення рішення ЦВК про визнання його обраним.

На початку березня Радикальна партія вирішила скористатися новим законом, виключивши 9 осіб зі свого списку.