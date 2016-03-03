Ляшко скористався законом про "партійне рабство" і каже, що його не кличуть на переговори щодо коаліції

Лідер РПЛ припускає, що нова коаліція в парламенті буде створена на основі фракцій БПП, РПЛ і "Народного фронту" попри те, що наразі він не бере участі в переговорах. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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"Протягом останнього тижня у мене ніяких переговорів ні з ким не було. Ні з президентом, ні з прем'єром. З цього я зробив висновок, що вони не бажають вирішувати політичну кризу, а шукають шляхи імітації", - сказав Ляшко.

Разом з тим, політик припускає, що нова коаліція може бути створена на базі фракцій БПП, РПЛ і "Народного фронту".

Також стало відомо, що в ході з'їзду Радикальна партія за законом "про партійне рабство" одноголосно виключила з виборчого списку на дострокових парламентських виборах 2014 року 9 кандидатів у нардепи. Причини такого рішення Ляшко пояснив тим, що частина з кандидатів перейшли в інші партії, а деякі діяли всупереч рішенням Радикальної партії.

Нагадаємо, 28 лютого Рада прийняла закон, який дозволить партіям виключати кандидатів у нардепи зі свого списку після проведення виборів,повернулася до розгляду документа і прийняла його.

Спікер ВР Гройсман для забезпечення результативного голосування ставив це питання на розгляд в тому чи іншому вигляді кілька десятків разів протягом кількох місяців, проте знайти достатню кількість голосів досі ніяк не вдавалося.

Законом встановлено, що партія може виключити зі свого списку будь-якого кандидата в депутати, який за підсумками виборів вважається необраним у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним.