У БПП заявили про гуманітарну катастрофу стосовно жінок і дітей в Криму

«В офісі Уповноваженого з прав людини на моє звернення щодо кількості зафіксованих правопорушень проти кримчанок, повідомили, що цією темою не займаються. Це прикрий факт, адже Президент України неодноразово зазначав, що українська сторона не визнає нав’язаного українцям російського громадянства, і вважає всіх мешканців півострову громадянам нашої держави. Крім того, готується проведення засідання РНБОУ, на якому передбачається створення Служби з питань реінтеграції та деокупації Криму. Цей орган, сподіваюсь, буде системно займатися питаннями півострову», – зазначила Фріз.

Народний депутат повідомила, що наразі єдиний ресурс, який надає детальну інформацію щодо порушення прав людей у Криму, це інтерактивна карта на сайті “Крим.SOS”. Станом на зараз, на ньому зафіксовано 220 правопорушень.

«Але, на мій погляд, це не більше одного відсотку від реального стану справ в Криму. Дискримінаційне законодавство РФ, яке сьогодні панує на окупованій території Криму, недопуск міжнародних спостерігачів, відсутність незалежних ЗМІ не дає можливості в повному обсязі оцінити рівень гуманітарної катастрофи по відношенню до жінок та дітей в Криму. На жаль, під прикру статистику РФ, яку оприлюднила Марина Пісклакова-Паркер, про те, що від домашнього насилля в Росії кожні 40 хвилин гине жінка, сьогодні підпадає й Крим», – додала політик на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ірина Фріз, в той час, коли Україна вже підготувала необхідний пакет змін до законодавства для здійснення імплементації так званої Стамбульської конвенції, Росія й далі, звітуючи в ООН, демонструє лише наміри, а не реальну боротьбу з порушенням прав жінок, дітей, представників нацменшин тощо.

«Переконана, що стратегія повернення Криму – це довгий шлях, але ефективність його долання залежить від нашої активності, небайдужості, наполегливості», – заявила Фріз.