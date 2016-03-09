Порошенко обговорить у Туреччині питання захисту прав кримських татар

Про це повідомив президент Петро Порошенко в Анкарі під час зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Категорично неприйнятним є брутальне порушення прав людини, яке зараз відбувається в Криму під час російської окупації», – наголосив Порошенко.

Глава держави висловив вдячність кримським татарам за тверду позицію в питанні збереження суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, в тому числі за невизнання незаконної анексії Росією українського Криму.

Президент підкреслив, що відносини між Україною та Туреччиною знаходяться на дуже високому рівні. За словами Порошенка, на порядку денному під час його зустрічей з керівництвом Туреччини, зокрема, - безпекові питання, в тому числі безпеки регіону Чорного моря, економічна співпраця та соціальний захист.

Глава держави наголосив: «Ми дуже вдячні Туреччині за постійну та тверду підтримку українського суверенітету і незалежності».

Як повідомляв УНІАН, Порошенко розпочав дводенний офіційний візит до Туреччини.