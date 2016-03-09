Україна та Туреччина планують поєднати зусилля в рамках міжнародних форматів для деокупації Криму – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом сьогодні в Анкарі.

«Ми з паном президентом висловилися за спільні кроки, спрямовані на деокупацію Криму. Для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій та на основі нових міжнародних форматів, включаючи формат «Женева плюс» за участі гарантів (територіальної цілісності України - УНІАН ) за Будапештським меморандумом, Туреччини та України», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко зазначив, що окрема увага на переговорах з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом була приділена викликам та загрозам національній безпеці двох країн. Також президенти обговорили загрози міжнародній безпеці у цілому, які походять, серед іншого, через агресивну політику Росії.