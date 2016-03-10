Мін'юст звернувся до РФ із запитом щодо передачі Україні Сенцова, Солошенка, Кольченка, Афанасьєва - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час засідання уряду.

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Зокрема, в ході засідання прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що вся світова спільнота робить все можливе, аби була звільнена українська льотчиця Надія Савченко.

"Але, крім Надії Савченко, російський режим засудив низку українських громадян. І це ті політичні в'язні, якими повинна опікуватися Українська держава. Я доручив міністру юстиції зустрітися з сім'ями Олега Сенцова, Юрія Солошенка, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва з тим, аби визначити подальші дії Української держави щодо захисту від незаконного правосуддя, від сталінського правосуддя, яке вчиняється по відношенню до українських громадян", - сказав Яценюк. Він уточнив, що мова йде про тих громадян, проти яких російський режим вже виніс незаконні судові вироки.

У свою чергу Петренко підкреслив, що «Міністерство юстиції на виконання Конвенції про передачу засуджених осіб звертається до Міністерства юстиції РФ із запитом щодо передачі цих чотирьох українських громадян на територію України». «Вони знаходяться у важкому стані, дехто має загрозу для життя", - сказав Петренко.

Він додав, що запити відправлені, і Україна очікує виконання російською стороною цієї Конвенції.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

Російський суд 25 серпня 2015 року виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно.

Українця Геннадія Афанасьєва засуджено до 7 років ув’язнення у справі так званих “кримських терористів”. Афанасьєв був ключовим свідком на судовому процесі над Сенцовим та Кольченком. На судовому засіданні він відмовився від своїх свідчень, заявивши, що слідство отримало їх під тортурами.

73-річного громадянина України, колишнього генерального директора Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя» (м. Полтава) Юрія Солошенка у Росії засудили до 6 років ув’язнення за спробу придбати вироби для відновлення засобів ППО України.