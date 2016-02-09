Фейгін: Росія хоче ізолювати Сенцова, щоб добитися зізнання

Про це Фейгін сказав у інтерв'ю Deutsche Welle.

«Сенцов перебував у Ростовському СІЗО, а в Ростові знаходиться консульство України. Консули з ним зустрічалися та відслідковували ситуацію з його етапуванням. Я цю інформацію перевірив - вона з'явилася публічно, це не якась таємна інформація. Його справді везуть до Якутії», - підтвердив адвокат.

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На запитання, з якою метою його етапують саме до Якутії, і що саме від нього можуть вимагати, Фейгін відповів: «Згідно з моєю практикою, коли людину відправляють так далеко, а Якутія - це інший кінець країни, це означає, що людину хочуть ізолювати, щоб до неї було ускладнено доступ близьких, родичів, адвокатів, правозахисників, які слідкують за ситуацією, можливо, якихось представників українського дипломатичного відомства».

Інша причина, за словами адвоката, оскільки він не визнав вини - добитися від нього зізнання, бо влада хоче себе виправдати, що вона не засудила невинуватого.

Щодо того, яким саме чином можуть добиватися зізнання, він пояснив, що зазвичай цим займаються оперативні співробітники.

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«Є така особливість в російських тюрмах - окрім співробітників самої пенітенціарної установи, є оперативні співробітники поліції, які продовжують боротьбу зі злочинністю. В жодній в'язниці жодної цивілізованої країни світу такого немає. Вони працюють з контингентом колонії і добиваються свідчень різними шляхами - це може іноді бути і психологічний тиск, побиття і багато іншого. Сам Сенцов розповідав, що до нього застосовувалися тортури в Криму, йому вдягали пакет на голову. Хто може гарантувати, що те саме не відбудеться в Якутії?», - сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, вчора двоюрідна сестра засудженого в Росії українського режисера Сенцова Наталя Кочнєва написала у Facebook, що його етапують до Якутії, а не Іркутська, як повідомлялося спершу.

За її словами, разом із Сенцовим нині етапують до Челябінська також засудженого разом з ним українського активіста Олександра Кольченка, який, за повідомленнями, має відбувати покарання в Челябінській області. Їх обох забрали на етап зі слідчого ізолятора в російському Ростові-на-Дону в четвер, 4 лютого.

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе зауважив, що обох українців відправили відбувати покарання у кліматично суворі й віддалені регіони Росії, щоб ускладнити роботу їхнього захисту. Але, запевнив захисник, на нових місцях їхнього перебування до цього будуть залучатися додаткові адвокати, щоб контролювати умови їхнього тримання в колоніях.

Крім того, додав Дінзе, захист Сенцова і Кольченка готує касаційну скаргу на вирок українцям, а також пакет документів для уповноваженого з прав людини в Росії, щоб вона теж підтримала цю скаргу.

Сенцов і Кольченко були засуджені в Росії Північно-Кавказьким військовим окружним судом на 20 і 10 років позбавлення волі відповідно. Їм було висунуто обвинувачення в підготовці підриву пам’ятника Леніну в Сімферополі, а також у підпалі офісів «Російської громади Криму» і партії «Єдина Росія» в окупованому Криму.

Обидва українці визнані російським правозахисним рухом «Меморіал» політв’язнями.