Суд визнав право фігуранта справи Сенцова відбувати термін ближче до окупованого Криму

19:33, 09 березня 2016
Суспільство
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Сиктивкарський міський суд зобов'язав ФСВП етапувати громадянина України Геннадія Афанасьєва, фігуранта кримінальної справи про підготовку терактів у Криму, в іншу колонію, яка знаходиться ближче до його дому на аннексированому Росією півострові.

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Суд вимагає від ФСВП "вирішити питання про місце подальшого відбування покарання" Афанасьєва з урахуванням вимог ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, передає Бі-бі-сі. "Остання гарантує право на повагу до сімейного життя, з якого, відповідно до прецедентного права ЄСПЛ, випливає обов'язок влади сприяти особистим побаченням ув'язнених та їх близьких родичів", - пояснив адвокат Афанасьєва.

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В інтерв'ю газеті "Комерсант" член Ради з прав людини при президенті Росії Павло Чиков заявив, що це перший випадок, коли російський суд визнав за ув'язненим право відбувати покарання недалеко від дому.

Афанасьєв просив перевести його в колонію в Ростовській, Воронезькій області або Краснодарському краї. У цьому проханні суд відмовив підсудному, надавши право приймати рішення ФСВП.

Геннадій Афанасьєв був засуджений до 7 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. Він пішов на угоду зі слідством і виступав свідком звинувачення проти режисера Олега Сенцова і активіста ОлександраКольченка, яких у підсумку засудили за організацію терористичного співтовариства.

Однак пізніше він відмовився давати свідчення, заявивши, що всt раніше сказане він говорив під тиском.

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