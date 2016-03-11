Посол України в Німеччині закидає Берліну "занадто дружнє" ставлення до Москви

Посол закидає німецькому уряду "занадто дружній до Росії курс". Щодо буксування реалізації мінських домовленостей "вину нині намагаються перекласти на Україну", заявив він у розмові з агенцією dpa, передає українська редакція "Німецької хвилі". На запитання, чи домагається Берлін прихильності від Росії, посол відповів: "У будь-якому разі".

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Також дипломат закидає німецькому уряду, що той надсилає Москві "неправильні сигнали". "Ці сигнали примирення з Берліна сприймаються як слабкість. Це не розглядається як поступка чи переговірна тактика", - переконаний дипломат. Мельник вважає, що для президента Росії нині важливо повернутись у клуб "Велика вісімка". "Це для Путіна, можливо, більш важливо, ніж зняття санкцій", - сказав український посол і застеріг G7 від ухвалення рішення про повернення Росії до міжнародного клубу урядів високорозвинених країн світу.

Щодо тиску Берліна на Україну у позиції в переговорах з реалізації мінських домовленостей Мельник наголосив: "Звичайно, завжди легше - кидати виклик слабшій стороні. І німці та французи із задоволенням це роблять". Посол України в Німеччині додав: "На даний момент відбувається змагання: хто є тим, хто щось не виконав? І зараз ми перебуваємо в цій ролі більше, ніж росіяни. Саме це є тим, що українці сприймають як несправедливе".

Посол також застеріг від провалу мінських домовленостей. За його словами, нині шанси на їх успіх досі лишаються вищими, ніж 50%. Попри урядову кризу в Україні, він вважає можливим ухвалити закон про вибори, щоб провести голосування на Донбасі ще до початку літа. Умовою для цього Мельник називає роботу спостережної місії ОБСЄ, яка гарантує безпеку виборів. Водночас Мельник виступив із критикою Німеччини, яка нині головує в ОБСЄ. "Немає відчуття, що Німеччина цього справді хоче", - наголосив дипломат.