Меркель: головна мета Мінського процесу - відновлення Україною контролю над кордоном на сході
13:17, 23 жовтня 2015Політика
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Головною метою Мінського мирного процесу є відновлення Україною контролю над кордоном на сході.
REUTERS
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, яку цитує посол України у Німеччині Андрій Мельник у "Tвіттері".
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"Канцлер Ангела Меркель: головна мета Мінського мирного процесу - відновлення Україною контролю над кордоном на Сході", - написав він.
Крім того, за словами дипломата, Ангела Меркель відзначає колосальні зусилля України з виконання Мінських домовленостей.
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