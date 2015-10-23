Меркель: головна мета Мінського процесу - відновлення Україною контролю над кордоном на сході

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, яку цитує посол України у Німеччині Андрій Мельник у "Tвіттері".

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"Канцлер Ангела Меркель: головна мета Мінського мирного процесу - відновлення Україною контролю над кордоном на Сході", - написав він.

Крім того, за словами дипломата, Ангела Меркель відзначає колосальні зусилля України з виконання Мінських домовленостей.