МЗС РФ: Погромники диппредставництв могли довести любов до України під час мобілізації

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Я хотіла б звернутися до тих, хто, власне кажучи, брав і бере участь у цих погромах. Ви дійсно вважаєте себе крутими, коли, затиснувши в руці курячі яйця і зеленку, намагаєтеся розгромити російське посольство? Ви вважаєте себе в цей момент сильними, ви вважаєте себе патріотами України? Хочу вам нагадати, саме тим, хто зараз штурмує російські дипломатичні представництва: у вас була можливість довести свою любов до батьківщини, свій патріотизм, коли в Україні була оголошена мобілізація», - сказала Захарова.

Вона також заявила: «Всі пам'ятають, чим закінчилася мобілізація – половина сховалася в Росії у своїх родичів, решта - в соціальних мережах».

Читайте такожПолторак озвучив масштаби можливої сьомої хвилі мобілізації

Захарова нагадала, що акції у російських диппредставництв пройшли в Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Російський МЗС направив ноту МЗС України, «в якій звернуто увагу української влади на провокаційні витівки екстремістів, зазначено, що їх дії заохочувалися, а іноді і направлялися депутатами Верховної Ради, політичними та громадськими діячами України», - сказала Захарова.

За її словами, «особливе обурення викликає осквернення державного прапора РФ, який був знятий з флагштока Генконсульства РФ у Львові».

Читайте такожПарасюк "підтримав" Савченко топтанням російського прапора під консульством у Львові (відео)

Як заявила Захарова, «це недешеве задоволення», і «матеріальний тягар лягає на громадян України, які розплачуються за це зі свого гаманця».

Захарова зазначила, що досі не було реакції західних партнерів на «варварські напади» на диппредставництва РФ в Україні.

Вона підкреслила, що недоторканність дипломатичних представництв є основою міждержавної взаємодії, а випадки його порушення – «це завжди НП, за якою слідує миттєва реакція міжнародного співтовариства».

При цьому Захарова не уточнила, що інциденти у диппредставництв РФ пройшли в ході протестів проти судового переслідування Надії Савченко.

Читайте такожВ Одесі біля генконсульства РФ поліція застосувала сльозогінний газ

Нагадаємо також, що 13 червня 2015 року в Ростові-на-Дону «організована група невідомих» влаштувала погром Генерального консульства України в РФ. Було розбито 17 вікон, зірвана табличка консульства. У диппредставництво кидали цеглини, яйця, помідори і сміття, будівлю облито зеленкою. За словами українського консула, судячи з пошкоджень будівлі, грабіжники використовували біти та палиці, і це була організована група людей у масках.

6 березня 2016 року в Москві близько 200 радикалів закидали яйцями посольство України під гасла «Геть з нашого Києва!» і «Київ - російське місто».

8 березня чотирьох радикалів організації «Інша Росія» затримали біля консульства України в Санкт-Петербурзі після того, як вони закидали його яйцями. Також вони кинули в консульство запалені фаєри.