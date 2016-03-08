У Санкт-Петербурзі будівлю консульства України закидали фаєрами (відео)

Чотирьох активістів організації "Другая Россия" затримали біля консульства України на вулиці Бонч-Бруєвича в Петербурзі, після того як закидали його яйцями. Також вони кинули в консульство запалені фаєри, повідомляє інтернет-газета "Фонтанка".

Читайте такожУ Москві під час акції на підтримку Савченко затримано вже 35 осіб В ході своєї акції вони демонстрували гасла – "Надія Савченко, гори у пеклі" і "Свободу політв'язням".

Затримані заявили, що це відповідь на атаку російського посольства в Києві, а під політв'язнями вони мають на увазі "ув’язнених, які сидять в українських тюрмах".

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 6 березня група невідомих з піротехнікою здійснила напад на посольство Росії. Чоловіки закидали піротехнікою будівлю посольства і пошкодили кувалдами кілька автомобілів з дипломатичними номерами.

Ввечері 6 березня близько 200 радикалів закидали яйцями посольство України в Москві.