Луценко: Ми давно чекаємо заяви Яценюка про відставку і одразу ж запропонуємо кандидатуру
Лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко заявляє, що “БПП” внесе свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра відразу після заяви про відставку нинішнього глави уряду Арсенія Яценюка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.
“Як тільки ми отримаємо заяву про відставку прем'єр-міністра, ми внесемо наступну кандидатуру. І ми давно чекаємо цього моменту. У нас є і кандидатура, і програма, і голоси”, - заявив Луценко.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.
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16 лютого під час звіту Кабінету міністрів у Верховній Раді президент Петро Порошенко заявив про необхідність повного перезавантаження уряду.
17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція «Об’єднання «Самопоміч». Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об’єднання «Народний контроль».
22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.
13 березня Яценюк назвав політичну кризу в Україні штучною, вказавши два виходи з ситуації: або президент і «БПП» підтримують чинний уряд, або беруть на себе всю відповідальність і «представляють новий склад Кабінету міністрів, нового прем’єр-міністра, нову програму та проводять переговори з парламентськими силами щодо підтримки як іншого уряду, так і альтернативної програми».