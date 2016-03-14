Луценко: Ми давно чекаємо заяви Яценюка про відставку і одразу ж запропонуємо кандидатуру

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

“Як тільки ми отримаємо заяву про відставку прем'єр-міністра, ми внесемо наступну кандидатуру. І ми давно чекаємо цього моменту. У нас є і кандидатура, і програма, і голоси”, - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

Читайте такожЛуценко звинуватив уряд в кампанії дискредитації президента та всієї політичної системи України

16 лютого під час звіту Кабінету міністрів у Верховній Раді президент Петро Порошенко заявив про необхідність повного перезавантаження уряду.

17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція «Об’єднання «Самопоміч». Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об’єднання «Народний контроль».

22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.

13 березня Яценюк назвав політичну кризу в Україні штучною, вказавши два виходи з ситуації: або президент і «БПП» підтримують чинний уряд, або беруть на себе всю відповідальність і «представляють новий склад Кабінету міністрів, нового прем’єр-міністра, нову програму та проводять переговори з парламентськими силами щодо підтримки як іншого уряду, так і альтернативної програми».