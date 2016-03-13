Яценюк розповів, як можна вийти з політичної кризи

Про це він заявив у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За словами Яценюка, нинішня політична криза в державі є штучною.

«Це не лише моя оцінка. Такою є думка багатьох авторитетних світових лідерів фахівців», - зауважив прем’єр.

На його переконання, для нинішньої кризи немає раціональних підстав, її ідейна основа - це абсурдна зацикленість на рейтингах і химерна надія на безпідставні політичні проекти.

«Серед них найбільш загрозливою є теза про приреченість нинішньої політичної ситуації, а, врешті, про прожект дострокових парламентських виборів. Найбільш зацікавленими у дострокових виборах в Україні є три сили: популісти, олігархи та Кремль», - наголосив Яценюк.

Читайте такожАбсолютна більшість демократичних сил ВР готові до створення нової коаліції та нового уряду - Гройсман

Він підкреслив, що дострокові парламентські вибори є неприйнятним варіантом розвитку подій.

На його думку, у політиків є вибір, що складається з двох можливостей.

«Перша, яку сповідую я, передбачає відновлення парламентської коаліції, посилення чинного складу Кабінету міністрів України, тісну взаємодію між «Блоком Петра Порошенка», «Народним фронтом» та демократичними парламентськими силами, і, найважливіше, - продовження реформ в країні, які започатковані цим урядом», - сказав Яценюк.

Другий варіант, за його словами, «президент України та його фракція, яка є найбільшою у Верховній Раді, беруть на себе відповідальність і представляють новий склад Кабінету міністрів, нового прем’єр-міністра, нову програму та проводять переговори з парламентськими силами щодо підтримки як іншого уряду, так і альтернативної програми».

Разом з тим Яценюк переконаний, що суто зміна уряду не стане вирішенням кризи.

Читайте такожПоза коаліцією: у "Самопомочі" розповіли, що їхня фракція й раніше була внутрішньою опозицією

Він звернувся до президента Петра Порошенка, членів фракції «БПП», фракцій Радикальної партії, «Самопомочі», «Батьківщини» та їх керівників з проханням зробити вибір у цьому питанні.

Також Яценюк закликав їх припинити «підкилимну і примітивну боротьбу за крісла і владу».

Крім того, прем’єр закликав президента, голову Верховної Ради та лідерів національних політичних сил підписати цілі та принципи нинішнього уряду, що «мають універсальний характер і передбачають недопущення антиконституційного втручання в діяльність виконавчої влади, незаконного політичного тиску та корупції».

«Гарантією додержання цих принципів має стати їхнє ухвалення як закону України», - додав Яценюк.

Читайте такожЯценюк заявив, що завжди намагався уникати сумнозвісного сценарію 2005 року

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим, постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

16 лютого під час звіту Кабінету міністрів у Верховній Раді Порошенко заявив про необхідність повного перезавантаження уряду.

17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція «Об’єднання «Самопоміч». Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об’єднання «Народний контроль».

Читайте такожГройсман про необхідність нового прем'єра: Зараз м'яч на полі Яценюка, він має прийняти рішення

22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.

10 березня Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції підтримав проект цей постанови.