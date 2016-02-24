Антимайдан, Клуб друзів Путіна і Валуєв: главу вінницької Нацполіції і його жінку викрили у прокремлівських симпатіях (фото)

Активісти звинуватили його у проросійських поглядах. В акаунті полісмена знайшли, до прикладу, спільну фотографію з боксером і депутатом Держдуми Миколою Валуєвим, який відвідував Крим під час так званого референдуму, який організувала Росія.

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Крім того, користувачі розшукали світлини Шевцова на тлі будівлі із прапором РФ, а також фото його дітей біля військового авто із російськими номерами.

Новый начальник полиции Винницы. Россиюшку очень любит. Поздравляю винничан, ага... pic.twitter.com/0lpgXt45Hd — Неплохая_Taня (@ian_tanya) February 24, 2016

Сам Шевцов поквапився відповісти на обвинувачення і на своїй сторінці у Facebook написав, що фото було зроблене під час військового параду у травні 2013 року. Світлину із Валуєвим він не коментував.

Хочу відповісти тим, хто поливає мене брудом, познаходивши фото моєї сім'ї.Ті, хто хоча б раз були в Севастополі, знают... Опубликовано Антоном Шевцовым 23 февраля 2016 г.

Окрім вказаних світлин, юзери "відкопали" у "Вконтакте" сторінку сина Шевцова – Микити. Вже після анексії Криму Росією він продовжував публікувати життєрадісні фото із окупованого півострова, а в одному з альбомів розшукали його фото поруч із ветераном із георгіївською стрічкою. У руках Микита Шевцов тримав прапор із радянським символом - серпом та молотом і стояв біля військової техніки із російським номером.

ТСН.ua звернувся за поясненнями до начальника відділу комунікації вінницької нацполіції Ганни Олійник. Вона пояснила, що головний полісмен Вінниччини любить Миколу Валуєва "як спортсмена", а фото було зроблене до окупації Криму Росією.

"Щодо фотографії з Валуєвим. Це дійсно він із Валуєвим. Це не фотомонтаж. Він від цього не відмовляється. Він давав коментарі тільки-но його призначили на пост начальника на прес-конференції, як тільки ці запитання були озвучені: "Так, це дійсно зроблені фотографії. Мені подобається Валуєв як спортсмен". Це було до всіх тих подій (анексії Криму - Ред.). фотографія, яку потім використали проти нього", - наголосила Олійник.

При цьому, на скріншоті, який активісти зробили нібито на сторінці Шевцова, стоїть дата вже після анексії півострову – 29 квітня 2014 року. Перевірити цю інформацію наразі не можливо, адже на сторінці поліцейського вже немає цієї світлини.

Активне життя у соціальних мережах веде і дружина головного полісмена Вінницької області.

В "Однокласниках" вона підписана як Олена Рябікова (Шевцова). Жінка стежить за групами на кшталт "Клуб друзей Путина", "Антимайдан" и "Русский мир за Путина" і ставить лайки публікаціям на підтримку агресивної політики РФ та президента Володимира Путіна.

Співробітник Департаменту комунікацій ГУ Нацполіції у Вінницькій області Ярослав Тракал у телефонному коментарі для ТСН.ua заявив, що Шевцов міг розлучитися із дружиною.

Олійник, своєю чергою, заявила, що дружина Шевцова наразі живе в окупованому Севастополі і скандальна сторінка належить їй, проте її акаунт був зламаний.

"Його дружина займається вихованням дітей і не пише постів. Сторінка дійсно її, але вона зламана. Я ці подробиці не знаю. Факт в тому, що сторінка зламана однозначно для того, щоб очорнити пана Шевцова. Тільки так ми можемо оцінювати", - пояснила вона.

При цьому, коли саме зламали сторінку дружини поліцейського, у департаменті комунікацій пояснити не змогли. Шевцова публікувала у соцмережі родинні фото та світлини з відпочинку. Вже у липні 2014 року в акаунті почали з'являтися публікації на кшталт "Крим - наш" на тлі російського триколору. Починаючи із липня 2014 року проросійські пости з сепаратистських пабліків з'являлися на сторінці Шевцової регулярно.

Начальник відділу комунікації вінницької нацполіції Ганна Олійник додала, що Шевцов хоче перевезти свою родину до Вінниці, а ситуацію із скандалом у соцмережах силовики розцінюють як провокацію.

"Як начальник повідомляв на прес-конференції, він планує перевести сім'ю до Вінниці. Він буде проживати тут із дітьми. Ми розцінюємо це як провокацію з метою кинути пляму на його репутацію. Він не приховував, що він з Криму, що він там народився. Це дійсно фотографії його родини", - додала вона.

Натомість у МВС порадили звертатися за коментарем безпосередньо до Антона Шевцова.