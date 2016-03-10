У Вінниці пройшов Автомайдан проти поліції

Близько двохсот автомайданівців підпалили на площі шини і вимагали, щоб до них вийшов начальник поліції. Через десять хвилин після початку акції до протестуючих вийшов Антон Шевцов і запросив їх до себе для спілкування.

За словами активістки Таїсії Гайди, звинувачення ґрунтуються на публікаціях Шевцова і його сім'ї в соцмережах.

Сам Антон Шевцов повідомив, що сторінки його і його дружини були раніше зламані, а звинувачення базуються на фото в соцмережах, які були вирвані з контексту. Шевцов вважає те, що відбувається спрямованої інформаційною кампанією для його дискредитації як керівника поліції області.

«Спроби дискредитації почалися відразу ж після того, як я взяв на контроль хід розслідування кількох резонансних кримінальних проваджень. А звинувачення у сепаратизмі ініційовані активісткою (Таїсією Гайдой), чий чоловік фігурує в одному з таких виробництв», - пояснив Шевцов.

Шевцов також звернувся до СБУ і ГПУ з проханням призначити перевірку, а також висловив готовність пройти перевірку на поліграфі.

Місцевий журналіст Ілля Віта назвав акцію банальним зведенням рахунків активістів з керівництвом нацполіції. Віта заявляє, що активісти намагаються зірвати реформи, що проводяться Шевцовим.

«Сьогоднішнє шоу від Автомайдану виглядає, на жаль, як банальне зведення особистих рахунків, - написав він на своїй сторінці в Facebook. - Тому що новий головний поліцейський почав чистку вінницьких авгієвих стаєнь. Почав розгрібати кримінал: нарешті відновлено слідство у справі захоплення Вінницької ОДА у грудні минулого року, Антон Шевцов серйозно взявся за нелегальну зброю, якої зараз як сміття, розігнав усіх валютників і всерйоз зайнявся контрабандою, ну а феєричне затримання старого мента на краденій машині спостерігало усе місто.

Звичайно ж місцевим це не сподобалося і вони витягли своїх "кишенькових активістів на боротьбу з поліцейським».

Довідка. Кримчанин Антон Шевцов був призначений на посаду керівника поліції області 28 січня 2016 року. До анексії Криму працював в органах МВС Севастополя, після чого в березні 2014 року був звільнений в запас ЗС України за власним бажанням. З червня того ж року проходив службу в АТО в складі батальйону «Луганськ-1». C липня 2015 року очолював міліцію, а пізніше поліцію в Чернігівській області.