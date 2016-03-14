СБУ спростувала причетність начальника Нацполіції Вінницької області Антона Шевцова до сепаратизму (документ)

Документ про результати перевірки, яка не підтвердила причетність начальника ГУ Нацполіції Вінницької області до сепаратистської діяльності, сам Шевцов опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає 112 Україна.

"За результатами перевірки даних, які могли підтверджувати інформацію про причетність Шевцова до діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності і недоторканності України, насильницьку зміну та повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, участі у непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань і т. н ДНР/ЛНР і терористичної діяльності, наразі не отримано", — йдеться у документі.

Крім того, під час допиту із застосуванням поліграфа компрометуючих матеріалів також не отримано.

Нагадаємо, Антон Шевцов був призначений на посаду керівника поліції області 28 січня 2016 року. Через три тижні після призначення вінницька активістка Автомайдану Таїса Гайда і низка інших активістів нового начальника поліції звинуватили у сепаратизмі і проросійських поглядах, посилаючись на вміст його сторінки у соцмережах і акаунтів членів його сім'ї. Це викликало хвилю невдоволення у низки місцевих активістів, які зажадали звільнення нового керівника поліції.

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Крім цього, активістка Гайда, яка активно висвітлює ситуацію з невдоволенням новим керівництвом Нацполіції області, звинуватила у сепаратизмі і нового заступника Шевцова, Олександра Селіверстова.

Сам Шевцов розцінює це як спрямовану інформаційну кампанію зі спробою його дискредитації як керівника поліції області після того, як він взяв на контроль хід розслідування кількох резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, в одному з них фігурує чоловік активістки Гайди.