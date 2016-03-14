Закон про "партійне рабство" суперечить європейським стандартам – співдоповідачі ПАРЄ

Про це йдеться в повідомленні на сайті ПАРЄ.

Зокрема, зазначається, що співдоповідачі висловили стурбованість нещодавніми змінами до закону про вибори депутатів Ради, які дозволяють політичним партіям змінювати виборчі списки після проведення виборів.

"Як ми заявляли в минулому, зміна виборчих списків після проведення виборів суперечить європейським стандартам. На наше прохання Моніторинговий комітет ПАРЄ вирішив відправити закон, в якому містяться ці поправки, Венеціанській комісії - групі незалежних експертів Ради Європи з правових питань - для їх оцінки. Ми очікуємо, що рекомендації і пояснення Венеціанської комісії будуть повністю враховані Верховною Радою", - підкреслили співдоповідачі.

Як повідомляв УНІАН, відповідний законопроект №3700 парламент прийняв в цілому 16 лютого. Президент Петро Порошенко підписав закон 24 лютого.

Документ передбачає дозвіл за рішенням з'їзду (зборів, конференції) партії після оголошення результатів виборів виключати з виборчого списку кандидата в депутати. Згідно із законом, кандидата можна виключити зі списку партії в будь-який час після дня виборів до прийняття Центральною виборчою комісією рішення про визнання його обраним.

На початку березня Радикальна партія вирішила скористатися новим законом, виключивши зі свого списку 9 осіб, які не пройшли в Раду (№№27, 29, 34, 38, 39, 44, 61, 71 і 72 у списку).

Громадянська мережа "ОПОРА" вважає цей закон таким, що грубо порушує конституційні виборчі права громадян.