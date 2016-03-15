Регламентний комітет відхилив постанову про відставку Яценюка

Про це повідомив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник, передає прес-служба "Нородного фронту".

У рішенні комітету наголошується, що відповідна постанова порушує Конституцію, закон "Про Кабінет Міністрів України" і регламент Верховної Ради.

"Зокрема, статтею 13 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" визначено підстави, внаслідок яких настає відставка Кабінету Міністрів: прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету Міністрів, відставка премʼєр-міністра, смерть премʼєр-міністра", - йдеться у повідомленні.

Комітет зазначає, що 16 лютого Верховна Рада розглянула проект постанови "Про відповідальність Кабінету Міністрів України (щодо прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України)", який не отримав необхідної кількості голосів народних депутатів.

"Відтак, за цією підставою відставка премʼєр-міністра України не настає", - зазначається у документі.

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Крім того, законом "Про Кабінет Міністрів України" визначено, що прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

"На сьогодні у Верховній Раді України відсутня заява премʼєр-міністра України Яценюка А. П. про відставку", - наголошує комітет.

"Крім того, наголошуємо, що ані Конституція України, ані Закон України "Про Кабінет Міністрів України" не містять положень щодо можливості ініціювання питання про відставку прем’єр-міністра України одним народним депутатом України", - додали у комітеті.

Крім того, комітет направив відповідний висновок голові Верховної Ради Володимиру Гройсману для повернення проекту постанови суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

17 лютого фракція "Батьківщина" у зв’язку з провальним голосуванням за відставку урядузаявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція "Об’єднання "Самопоміч". Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об’єднання "Народний контроль".

22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.