Садовий про провальне голосування за відставку Яценюка: "це була змова"

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю "Сегодня".

"Те, що я сьогодні я розумію, це була змова. Такі ходики – обвести всіх довкола пальця. Насправді вони себе обвели. Люди ж не дурні – люди всі це прекрасно розуміють", - зазначив він.

Мер Львова зазначив, що для нього дуже болісною була позиція фракції БПП, коли 40 відданих Порошенку людей не проголосували за відставку уряду, хоча до цього всі говорили одноголосно, що буде рішення.

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"Те, що не голосував "Опозиційний блок", це було зрозуміло, тому що у них з Арсенієм Яценюком чудові відносини. А те, що партія Порошенка не проголосувала, а перед цим за три години до голосування він зробив гучну заяву для всієї світової спільноти, – це насправді шок", - розповів Садовий.

Раніше Садовий розповів про дзвінок президента щодо рішення про відставку прем'єр-міністра Яценюка. Він зазначив, що президент особисто телефонував йому і говорив: "Я прийняв рішення. Яценюк повинен піти, Шокін повинен піти".