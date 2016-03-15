Депутат назвала ймовірну дату голосування за відставку Шокіна

18:20, 15 березня 2016
Політика
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Заступник лідера фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар зазначила, що Верховна Рада у четвер, 17 березня, може розглянути питання про відставку Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України.

Шокин / Фото УНИАН

Про це вона сказала в коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, чи все ж таки розглядатиме парламент цього тижня питання про відставку генпрокурора.

"Ніби в четвер мають ставити (на розгляд парламенту — УНІАН)", - сказала депутат.

Своєю чергою секретар Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко повідомив, що в середу, 16 березня, відповідне питання розглядатиметься на засіданні комітету, й після цього щодо нього ухвалюватиметься рішення.

Водночас, заступник лідера фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв зазначив, що питання про відставку генпрокурора "пов'язане з ключовим питанням — ми повинні зупинити кубло корупції".

"Тоді далі змінюється все інше. Коли сьогодні ставиться питання: "Давайте змінимо когось в правоохоронній системі", а при цьому ми не змінюємо тих, хто плодить корупцію, - це якийсь театр абсурду", - сказав депутат і додав, що не готовий сказати, чи розглядатиме ВР цього тижня питання відставки Шокіна.

Читайте такожУ Порошенка закликали ВР схвалити відставку Шокіна

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент України Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

У Верховній Раді зареєстровано внесений проект постанови про надання згоди на звільнення його з посади генпрокурора (№ 4122).

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що питання про звільнення Шокіна парламент має розглянути цього пленарного тижня.

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.

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