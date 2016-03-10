Рада розгляне звільнення Шокіна наступного тижня – Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Гройсман сьогодні у коментарі журналістам під час 12-ї міжнародної конференції Dragon Capital.

"Як тільки надійшло подання про звільнення генерального прокурора України, воно було направлене в комітет, я його направив. Зараз комітет відпрацює, буде висновок. У понеділок (14 березня - УНІАН) на погоджувальній раді вони його вносять і, звісно, буде (розгляд у сесійній залі)", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано внесений президентом Петром Порошенком проект постанови про надання згоди на звільнення Шокіна з посади генпрокурора (№4122). Представляти це подання на пленарному засіданні ВР уповноважено представника президента у парламенті Степана Кубіва.