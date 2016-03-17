У МЗС РФ стурбовані зникненням адвоката російського спецназівця Александрова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«З Києва надходять повідомлення про можливе зникнення українського адвоката Юрія Грабовського. Він захищав у суді інтереси громадянина Росії Александрова, його переслідують в Україні за звинуваченням у скоєнні військових злочинів. Ситуація виглядає підозріло – розгортається на тлі погроз фізичної розправи та кримінального переслідування іншого українського адвоката Оксани Соколовської. Вона представляє інтереси іншого російського громадянина - Єрофєєва», - сказала Захарова.

За її словами, «цей дивний збіг обставин навколо адвокатів» російських громадян може свідчити про те, що влада України побоюються, що справа розвалиться в суді після доведення їх «невинності».

Вона вважає, що «правове свавілля» має отримати оцінку з боку західних «спонсорів і друзів» України.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.

15 березня, адвокат Соколовська повідомила, що її колегу Грабовського оголошено в розшук як зниклого безвісти. Вона також заявила про тиск на неї та погрози.

Голосіївський райсуд Києва зобов'язав Соколовську надати на наступному судовому засіданні 21 березня докази тиску і погроз, які нібито надійшли на її адресу у зв'язку з участю в судовому процесі російських диверсантів Єрофєєва і Александрова.