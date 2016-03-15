Адвокат Єрофєєва заявила, що їй та зниклому безвісти захиснику Александрова погрожували

Адвокат російського спецпризначенця Євгена Єрофєєва Оксана Сокловська заявила, що їй та Юрію Грабовському - захиснику іншого затриманого в Україні військовослужбовця Головного розвідуправління Міноборони РФ Олександра Александрова - надходили погрози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соколовська сказала журналістам під час перерви у судовому засіданні з розгляду провадження проти Александрова та Єрофєєва.

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Вона нагадала, що Грабовського оголошено в розшук як зниклого безвісти і не виключила, що його вже немає в живих.

За словами Соколовської, на даний час ані поліції, ні Службі безпеки України не відомо, де перебуває Грабовський.

“Вживаються дії з його пошуку, але поки що безрезультатно. Кордону України він не перетинав, а інших відомостей про нього немає”, - стверджує адвокат.

Також вона повідомила, що востаннє спілкувалась з Грабовським 4 березня, і він збирався бути присутнім на судовому засіданні.

Крім того, адвокат заявила, що як йому, так і їй, постійно надходили погрози від невідомих осіб у зв'язку з їхньою діяльністю із захистом Александрова та Єрофєєва.

За словами Соколовської, сьогодні вона подасть клопотання з приводу цих погроз.

“У мене є здогадки, хто і чому це робив”, - підкреслила адвокат.

Також Соколовська вважає, що зникнення Грабовського, як і спроби усунути від захисту російських «ГРУшників» її саму, пов'язані з затягуванням судового процесу з боку сторони обвинувачення.

Довідка УНІАН. Адвокат Грабовський з липня 2015 року обіймає посаду заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвокатською діяльністю займається в адвокатському об'єднанні «Грабовський та партнери» (Київ).

10 березня у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області поінформували, що почали розшук Грабовського за зверненням адміністратора одного з готелів в Одесі, де він проживав, однак не з’являвся вже декілька днів до готелю та на роботу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У главку зазначили, що відкриття провадження за цією статтею – звичайна практика при зникненні людини.

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) також направила до правоохоронних органів заяву з проханням встановити місцезнаходження Грабовського.

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У заяві НААУ зазначається, що востаннє Грабовського бачив один з його колег увечері 6 березня в офісі адвокатського об'єднання «Грабовський і партнери». Відомо також, що 5 березня Грабовський поїхав до Одеси, де оселився в готелі «Аркадія», звідки повинен був виїхати 7 березня.

Водночас на сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився такий запис: «Вибачте, що підвів вас мої друзі!!! Довелося виїхати з України, не зі своєї волі! Зате я в безпеці! Не знаю, коли повернуся, по можливості, буду відповідати вам. Дуже хочу назад на Батьківщину». Цей запис був нібито викладений з Шарм-ель-Шейха (Єгипет).

Однак колеги адвоката зазначають, що «така поведінка - це не стиль Грабовського».