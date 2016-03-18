В ЄС закликали усі країни ООН приєднатися до санкцій проти Росії

Про це йдеться у заяві Могеріні, що приурочена до другої річниці незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією.

Як зазначила верховний представник, ЄС рішуче продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Європейський Союз знову підтверджує, що не визнає та продовжує засуджувати порушення міжнародного права. Це залишається прямим викликом міжнародній безпеці, з вагомими наслідками для міжнародного правового порядку, який захищає єдність та суверенітет усіх держав", - наголосила Могеріні.

У зв'язку з цим вона заявила, що Євросоюз залишається налаштованим повністю реалізувати політику невизнання анексії Криму Росією, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів - санкцій.

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"Європейський Союз знову закликає держави члени Організації Об'єднаних Націй розглянути аналогічні заходи щодо невизнання у відповідності до резолюції 68/262 Генеральної асамблеї ООН (Про підтримку територіальної цілісності України) від 27 березня 2014 року - УНІАН", - наголосила Могеріні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у "референдумі" 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.