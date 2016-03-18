Крим був, є і буде частиною України - постпред США в ООН

Про це вона заявила під час виступу на зібранні ООН до другої річниці анексії півострова, повідомляється на сторінці представництва США в ООН у Twitter.

"Час, що спливає, ніяк не змінює факти: Крим був, є, має бути і буде залишатися частиною суверенної України", - сказала Пауер.

Вона також зазначила, що окупаційна влада у Криму чинить серйозні порушення прав етнічних та релігійних меншин.

«Це не лише кримські татари, які є мішенню у Криму, йдеться про широке коло критиків дій Росії», – наголосила постпред США в ООН.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за доєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

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Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.