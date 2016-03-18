Крим був, є і буде частиною України - постпред США в ООН
Постійний представник США у Раді безпеки ООН Саманта Пауер наголосила, що Крим залишається частиною суверенної України.
Про це вона заявила під час виступу на зібранні ООН до другої річниці анексії півострова, повідомляється на сторінці представництва США в ООН у Twitter.
"Час, що спливає, ніяк не змінює факти: Крим був, є, має бути і буде залишатися частиною суверенної України", - сказала Пауер.
Вона також зазначила, що окупаційна влада у Криму чинить серйозні порушення прав етнічних та релігійних меншин.
«Це не лише кримські татари, які є мішенню у Криму, йдеться про широке коло критиків дій Росії», – наголосила постпред США в ООН.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за доєднання Криму до Росії.
18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
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Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.