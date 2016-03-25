РНБО затвердила "список Савченко-Сенцова" - Цеголко

Рада національної безпеки і оборони України затвердила санкційний список проти осіб, причетних до організації, незаконного затримання та ув'язнення української льотчиці Надії Савченко і режисера Олега Сенцова. Про це у своєму Twitter написав прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

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"РНБО затвердила санкційний Список Савченко-Сенцова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін, заявив, що необхідно затвердити проект розпорядження про застосування і розширення персональних, спеціальних і економічних та інших обмежувальних заходів, причетних до протиправних дій стосовно незаконно засудженої в Росії української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.

Клімкін зазначив, що це додатковий список до того, що вже був затверджений раніше РНБО.

Пропозиції щодо списку були направлені в РНБО 24 березня.

Як повідомляв УНІАН, Донецький міський суд Ростовської області Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років колонії загального режиму, визнавши її винною у вбивстві двох російських журналістів під Луганськом влітку 2014 року. Савченко вирок не визнає. Правозахисні організації вважають її політичним в’язнем.

Президент України Петро Порошенко назвав процес у справі Савченко «ганебним судилищем» і закликав свого російського колегу Володимира Путіна виконати обіцянку і повернути Савченко до України. Він додав, що натомість Київ готовий передати Росії двох російських військовослужбовців, затриманих на Донбасі минулої весни.

У Кремлі заявили, що рішення щодо видачі Україні або обмін Савченко може ухвалити тільки Путін.