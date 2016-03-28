Луценко закликав Яценюка та "Народний фронт" не чіплятися за крісла і пригрозив достроковими виборами

02:03, 28 березня 2016
Політика
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Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко очікує від прем'єр-міністра Арсеній Яценюк на цьому тижні оголошення про свою відставку, після чого буде підписана нова коаліційна угода і буде внесена кандидатура нового голови уряду.

Фото УНІАН

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив голова фракції БПП Юрій Луценко, повідомляє прес-служба партії.

За словами голови фракції БПП, «пан Яценюк міг би у вівторок поставити на голосування свій вотум довіри або в інший спосіб оприлюднити заяву про відставку, після цього ми могли би підписати коаліційну угоду і внести кандидатуру нового прем’єра».

«У середу цей кандидат міг би провести консультації із фракціями. А в четвер ми проголосували би за новий склад уряду», – спрогнозував розвиток подій у парламенті Луценко і наголосив, що «так роблять у нормальних країнах, де хочуть покінчити із політичним безвладдям».

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«Тепер вся країна може пересвідчитися, хто чіпляється за крісла, а хто хоче рухати країну», – наголосив Луценко, зауваживши ще раз, що три основні умови «Народного фронту» виконані.

«Якщо «НФ» знайде ще сто одну причину, чому на цьому тижні це голосування не може відбутися, я особисто вийду з коаліції і думаю, що не менше ста моїх колег зроблять те саме», зазначив він і додав, що це відкриє дорогу до виборів, «бо країна не може бути заручником однієї чи декількох персон».

«Зміна: прем’єр від БПП, а голова ВР від «Народного фронту» – відповідає на запитання балансу влад з тим, щоб не було узурпування влади. Нам треба відновити суспільну довіру, відновити парламентську коаліцію і рухати країну до кращого життя. Далі ці тижні бабака продовжуватися не можуть», – підсумував Юрій Луценко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк оголосить про відставку, коли буде представлено кандидата на прем’єрське крісло, який матиме підтримку Верховної Ради, новий склад уряду та план подальшого реформування країни.

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