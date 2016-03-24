У "Народному фронті" розповіли, за яких умов Яценюк піде у відставку
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк оголосить про відставку, коли буде представлено кандидата на прем’єрське крісло, який матиме підтримку Верховної Ради, новий склад уряду та план подальшого реформування країни.
Про це в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат від "Народного фронту" Андрій Помазанов.
Він зазначив, що заяви про те, що наразі чекають виключно заяву про відставку прем’єр-міністра Яценюка, є повністю безпідставними.
"Оскільки "Народний фронт" неодноразово заявляв, що заява Арсенія Яценюка однозначно буде тільки у випадку, коли буде план подальших дій, який включає в себе: кандидатуру нового прем’єра, новий склад уряду і програму", - наголосив Помазанов.
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Так, програма має передбачати продовження реформ, в тому числі непопулярних, але які дозволять країні виживати, виплачувати вчасно заробітні плати і пенсії, підтримувати соціальні стандарти і підвищувати їх.
"Арсеній Яценюк не напише заяви, поки не знатиме, як країна рухатиметься далі шляхом реформ", – підсумував нардеп.