У "Народному фронті" розповіли, за яких умов Яценюк піде у відставку

Про це в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат від "Народного фронту" Андрій Помазанов.

Він зазначив, що заяви про те, що наразі чекають виключно заяву про відставку прем’єр-міністра Яценюка, є повністю безпідставними.

"Оскільки "Народний фронт" неодноразово заявляв, що заява Арсенія Яценюка однозначно буде тільки у випадку, коли буде план подальших дій, який включає в себе: кандидатуру нового прем’єра, новий склад уряду і програму", - наголосив Помазанов.

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Так, програма має передбачати продовження реформ, в тому числі непопулярних, але які дозволять країні виживати, виплачувати вчасно заробітні плати і пенсії, підтримувати соціальні стандарти і підвищувати їх.

"Арсеній Яценюк не напише заяви, поки не знатиме, як країна рухатиметься далі шляхом реформ", – підсумував нардеп.