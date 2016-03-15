В СБУ розповіли, скільки отримали окупанти на Луганщині з Росії на виплату пенсій
Служба безпеки України заявляє, що зафіксувала перерахування з Російської Федерації суми у 500 мільйонів російських рублів окупаційній "владі" на непідконтрольній частині Луганської області до так званого пенсійного фонду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук сьогодні на брифінгу.
Представник СБУ розповів про статистичні дані, які характеризують соціально-економічну ситуацію на окупованій частині Донецької та Луганської областей.
“Якщо казати про динаміку пенсійних виплат, то нами зафіксовано перерахування приблизно 500 мільйонів російських рублів до так званого пенсійного фонду “ЛНР”, і наразі залишок коштів на рахунках цього так званого пенсійного фонду складає трошки більше 1 мільярда російських рублів”, - сказав Ткачук.
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Він повідомив, що, за аналітичними оцінками, середня вартість мінімального набору продуктів харчування на окупованих територіях вища за українські ціни на 30%, середній розмір зарплати менший на 25%, а мінімальна пенсія менша за українську приблизно на 35%.
“За нашими даними, на початок березня 2016 року фактичне виконання так званого бюджету “ЛНР” становить 53% від запланованого, тобто фактично половину від того, що вони намагалися зібрати, скажімо так, чи отримати від Російської Федерації”, - сказав Ткачук.
У цьому зв’язку він додав, що ситуація з невиконанням окупантами їхніх "місцевих бюджетів" дуже критична.
"Можна так сказати – більше ніж 80% надходжень не потрапили до запланованих окупаційною владою надходжень місцевих бюджетів”, - зазначив Ткачук.