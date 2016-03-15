В СБУ розповіли, скільки отримали окупанти на Луганщині з Росії на виплату пенсій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук сьогодні на брифінгу.

Представник СБУ розповів про статистичні дані, які характеризують соціально-економічну ситуацію на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

“Якщо казати про динаміку пенсійних виплат, то нами зафіксовано перерахування приблизно 500 мільйонів російських рублів до так званого пенсійного фонду “ЛНР”, і наразі залишок коштів на рахунках цього так званого пенсійного фонду складає трошки більше 1 мільярда російських рублів”, - сказав Ткачук.

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Він повідомив, що, за аналітичними оцінками, середня вартість мінімального набору продуктів харчування на окупованих територіях вища за українські ціни на 30%, середній розмір зарплати менший на 25%, а мінімальна пенсія менша за українську приблизно на 35%.

“За нашими даними, на початок березня 2016 року фактичне виконання так званого бюджету “ЛНР” становить 53% від запланованого, тобто фактично половину від того, що вони намагалися зібрати, скажімо так, чи отримати від Російської Федерації”, - сказав Ткачук.

У цьому зв’язку він додав, що ситуація з невиконанням окупантами їхніх "місцевих бюджетів" дуже критична.

"Можна так сказати – більше ніж 80% надходжень не потрапили до запланованих окупаційною владою надходжень місцевих бюджетів”, - зазначив Ткачук.