Порошенко може скоро змінити командувача флоту Гайдука
Президент Петро Порошенко може звільнити Сергія Гайдука з посади командувача Військово-морських сил Збройних сил України найближчим часом.
Про це повідомило джерело в Міністерстві оборони, передає "Українська правда".
За словами співрозмовника видання, швидше за все, Гайдук може бути звільнений з посади після повернення глави держави з Японії.
Як відомо, Порошенко перебуває з офіційним візитом у Японії з 5-7 квітня.
Читайте такожВолонтери звернулися до Порошенка з проханням очистити флот від сепаратистів та саботажниківНагадаємо, раніше Думская.net з посиланням на джерела в Генштабі повідомляла, що президент України Петро Порошенко змінив командувача Військово-морських сил країни. "Віце-адмірала Сергія Гайдука, діяльність якого на чолі національного флоту неодноразово критикувалася з різних сторін, звільнено", - йшлося у повідомленні.
У свою чергу в ВМС ЗС заявили, що Гайдука не знімали з посади командувача флоту.