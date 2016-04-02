Президент змінив командувача ВМС України: флот очолив бойовий генерал

Президент України Петро Порошенко змінив командувача Військово-морськими силами країни, повідомляє Думская.net з посиланням на джерела в Генштабі

"Віце-адмірала Сергія Гайдука, діяльність якого на чолі національного флоту неодноразово критикувалася з різних сторін, звільнено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новим командувачем став колишній заступник з берегової оборони, учасник АТО генерал-лейтенант Ігор Воронченко, який користується авторитетом серед підлеглих і проявив себе з найкращої сторони під час окупації Криму і на фронті.

Офіційне представлення комфлота відбудеться в суботу на борту флагманського фрегата "Гетьман Сагайдачний", який напередодні цієї події пришвартувався біля 15-го причалу одеського Морвокзалу.

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Ігор Воронченко народився 22 серпня 1964 року в смт Бабаї Харківської області. Закінчив Ташкентське танкове училище, служив у Групі радянських військ у Німеччині, потім у Білоруському військовому окрузі.

Після розпаду СРСР прийняв присягу на вірність народу України. До 2003 року служив у Національній гвардії, командував механізованим полком, який після реорганізації НГУ у Внутрішні війська МВС було передано Збройним силам і розгорнуто у війська берегової оборони ВМСУ. Під час кримських подій обіймав посаду заступника командуючого флотом з берегової оборони. Був командувачем силами АТО в Луганській області.

Остання посада - начальник Головного управління персоналу Генштабу.