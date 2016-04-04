У ВМС прокоментували повідомлення про звільнення командувача флоту Гайдука

Про це заявив начальник прес-центру командування ВМС ЗС України Олег Чубук.

Він зазначив, що ніколи й нікому із представників ЗМІ не повідомляв, і тим більше не підтверджував інформацію про "звільнення-призначення" "старого-нового" командувача.

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"Звільнення і призначення керівника виду Збройних Сил здійснюється згідно з указом президента України. Станом на 2 і 3 квітня на інтернет-представництві глави держави відповідного указу, як відомо, не було розміщено", - наголосив Чубук.

Він підсумував, що у цій ситуації говорити про якесь підтвердження "факту "звільнення-призначення" виглядало б щонайменше несерйозно.

ЗАЯВА НАЧАЛЬНИКА ПРЕС-ЦЕНТРУ КОМАНДУВАННЯ ВМС ЗС УКРАЇНИ2-3 квітня деякі інтернет-ресурси з посиланням на начальника пр... Опубликовано ВМС ЗС України 4 апреля 2016 г.

Нагадаємо, раніше Думская.net з посиланням на джерела в Генштабі повідомляла, що президент України Петро Порошенко змінив командувача Військово-морських сил країни. "Віце-адмірала Сергія Гайдука, діяльність якого на чолі національного флоту неодноразово критикувалася з різних сторін, звільнено", - йшлося у повідомленні.