Ініціатори референдуму в Нідерландах готують поправки до асоціації Україна-ЄС - ЗМІ

Про це він заявив у інтерв’ю одному з місцевих телеканалів, передає "Радіо Свобода".

За словами Боде, свої поради він готовий надати особисто прем’єр-міністрові Марку Рютте.

"Цей документ, що міститиме поправки до Угоди про асоціацію, я маю намір підготувати разом із іншими інтелектуалами табору, що заявив "ні", – сказав Боде, висловлюючи сподівання на те, що їх буде враховано, коли керівництво Нідерландів вестиме переговори у Брюсселі щодо подальших кроків.

Водночас Боде заявляє, що він і його прибічники вже виношують нові плани: можливості винесення на всенародне обговорення у Нідерландах наступної теми, однією з яких могла б бути або Трансатлантична зона вільної торгівлі між ЄС і США, або нова ініціатива фінансової підтримки країн південної Європи з боку ЄС, або загалом європейський підхід до проблеми біженців. Також можливою темою, на думку Боде, може стати доля єдиної європейської валюти євро.

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"У майбутньому, сподіваюся, референдумів буде більше", – зауважує Боде.

Зазначимо, що з огляду на те, що референдум 6 квітня носив виключно консультативний характер, уряд Нідерландів не зобов’язаний зважати на його підсумки.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.