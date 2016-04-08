Ініціатори референдуму в Нідерландах готують поправки до асоціації Україна-ЄС - ЗМІ
Один з ініціаторів нідерландського референдуму, голова організації "Форум за демократію", письменник Тьєррі Боде готує свій список пропозицій щодо змін, які слід внести до Угоди про асоціацію ЄС та України.
Про це він заявив у інтерв’ю одному з місцевих телеканалів, передає "Радіо Свобода".
За словами Боде, свої поради він готовий надати особисто прем’єр-міністрові Марку Рютте.
"Цей документ, що міститиме поправки до Угоди про асоціацію, я маю намір підготувати разом із іншими інтелектуалами табору, що заявив "ні", – сказав Боде, висловлюючи сподівання на те, що їх буде враховано, коли керівництво Нідерландів вестиме переговори у Брюсселі щодо подальших кроків.
Водночас Боде заявляє, що він і його прибічники вже виношують нові плани: можливості винесення на всенародне обговорення у Нідерландах наступної теми, однією з яких могла б бути або Трансатлантична зона вільної торгівлі між ЄС і США, або нова ініціатива фінансової підтримки країн південної Європи з боку ЄС, або загалом європейський підхід до проблеми біженців. Також можливою темою, на думку Боде, може стати доля єдиної європейської валюти євро.
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"У майбутньому, сподіваюся, референдумів буде більше", – зауважує Боде.
Зазначимо, що з огляду на те, що референдум 6 квітня носив виключно консультативний характер, уряд Нідерландів не зобов’язаний зважати на його підсумки.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".
За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.