Завершено попередній підрахунок результатів референдуму в Нідерландах: явка - 32,2%, проти проголосувало 61,1%

Відповідні дані виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP VERKIEZINGSDIENST) оприлюднені на сайті телеканалу NOS, передає власний кореспондент УНІАН.

Явка на референдумі склала 32,2%. "За" проголосувало - 38,1%, "Проти" - 61,1%. Недійсними є 0,8% бюлетенів.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою Радою Нідерландів 12 квітня. Після цього уряд країни має вирішити, що робити далі.

У цьому зв'язку прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що уряд проаналізує "крок за кроком", що робити з результатами цього референдуму, і зазначив, що він буде говорити з партнерами з ЄС та парламентом країни.

На його думку, це "займе тижні, а можливо, і місяці".

Як відомо, на цьому референдумі нідерландці висловилися не щодо Угоди про асоціацію України з ЄС, але проти Євросоюзу в цілому.

Читайте такожУ МЗС України прокоментували попередні дані референдуму в Нідерландах

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування виносилося питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Виборчі дільниці відкрилися о 7.30 і працювали до 21.00.

Виборча система в Нідерландах відрізняється від української - за проведення виборів чи референдумів відповідають місцеві органи влади.

Читайте такожГолландці у Японії підтримали Асоціацію з Україною – екзит-пол референдуму

Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, має проголосувати 30% нідерландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться у відповідності до закону, ухваленого влітку минулого року.

Остаточні результати референдуму буде оголошено 12 квітня.