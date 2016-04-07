Кемерон закликав ЄС "прислухатися" до волевиявлення голландців на референдумі про асоціацію з Україною
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девід Кемерон закликав Європейський Союз прислухатися до волевиявлення громадян Нідерландів на консультативному референдумі щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Про це повідомляє шотландське видання HeraldScotland.
Голова британського уряду під час спілкування зі студентами в місті Ексетер наполягав, що волевиявлення у Нідерландах було "дуже відмінним" питанням від запланованого референдуму щодо виходу Британії з Євросоюзу.
"Я сподіваюсь, що це не вплине на наші результати на референдумі, тому що це є дуже відмінною проблемою", - заявив Кемерон.
Прем'єр Британії у середу ввечері по телефону поспілкувався зі своїм близьким союзником прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
"Я вважаю, це дуже важливо, що уряд Нідерландів зупиниться, подумає і розгляне цей референдум, та не намагатиметься відхилити його. І я знаю, вони цього не зроблять", - додав Кемерон.
Голова британського уряду відзначив, що Україна хоче рухатися в бік Європи, і що "ми не повинні відштовхувати її". Але водночас він наполегливо закликав Євросоюз "уважно прислухатися" до того, яку позицію висловили на референдумі голландці.
"Я особисто вважаю, що це гарна ідея для Європи і України, щоб мати відносини. Я не думаю, що це означає, що Україна збирається приєднатися до Європейського Союзу. Я не думаю, що це означає, що ми матимемо вільне пересування людей між Україною та Сполученим Королівством", - наголосив Кемерон.
У Британії сильна опозиція щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзу розглядається як відображення значних євроскептичних настроїв у Нідерландах. Прихильники виходу Британії з ЄС сприйняли волевиявлення голландців як сигнал тим британцям, які сумніваються у необхідності виходу з Євросоюзу. Прихильники розлучення з ЄС назвали референдум у Нідерландах як "стриманий та нормальний" спосіб, щоб виступати проти Брюсселя.
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Представник ультраправих та антиісламських сил у Нідерландах Герт Вілдерс сказав, що результат референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС може допомогти забезпечити голосування у Британії щодо виходу з ЄС. У Британії референдум про вихід з Євросоюзу запланований на 23 червня.
Вілдерс висловив думку, що вихід Британії з ЄС може бути "початком кінця Європейського Союзу, яким ми його знаємо".
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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".
За даними виборчого сервісу Нідерландської інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.
Офіційні дані повинні бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.