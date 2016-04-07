Кемерон закликав ЄС "прислухатися" до волевиявлення голландців на референдумі про асоціацію з Україною

Про це повідомляє шотландське видання HeraldScotland.

Голова британського уряду під час спілкування зі студентами в місті Ексетер наполягав, що волевиявлення у Нідерландах було "дуже відмінним" питанням від запланованого референдуму щодо виходу Британії з Євросоюзу.

"Я сподіваюсь, що це не вплине на наші результати на референдумі, тому що це є дуже відмінною проблемою", - заявив Кемерон.

Прем'єр Британії у середу ввечері по телефону поспілкувався зі своїм близьким союзником прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Я вважаю, це дуже важливо, що уряд Нідерландів зупиниться, подумає і розгляне цей референдум, та не намагатиметься відхилити його. І я знаю, вони цього не зроблять", - додав Кемерон.

Голова британського уряду відзначив, що Україна хоче рухатися в бік Європи, і що "ми не повинні відштовхувати її". Але водночас він наполегливо закликав Євросоюз "уважно прислухатися" до того, яку позицію висловили на референдумі голландці.

"Я особисто вважаю, що це гарна ідея для Європи і України, щоб мати відносини. Я не думаю, що це означає, що Україна збирається приєднатися до Європейського Союзу. Я не думаю, що це означає, що ми матимемо вільне пересування людей між Україною та Сполученим Королівством", - наголосив Кемерон.

У Британії сильна опозиція щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзу розглядається як відображення значних євроскептичних настроїв у Нідерландах. Прихильники виходу Британії з ЄС сприйняли волевиявлення голландців як сигнал тим британцям, які сумніваються у необхідності виходу з Євросоюзу. Прихильники розлучення з ЄС назвали референдум у Нідерландах як "стриманий та нормальний" спосіб, щоб виступати проти Брюсселя.

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Представник ультраправих та антиісламських сил у Нідерландах Герт Вілдерс сказав, що результат референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС може допомогти забезпечити голосування у Британії щодо виходу з ЄС. У Британії референдум про вихід з Євросоюзу запланований на 23 червня.

Вілдерс висловив думку, що вихід Британії з ЄС може бути "початком кінця Європейського Союзу, яким ми його знаємо".

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландської інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.

Офіційні дані повинні бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.