Євродепутати на весняній сесії ПАРЄ проведуть термінові дебати щодо справи Савченко

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі ПАРЄ.

"У понеділок, 18 квітня, під час ранкової сесії пройдуть термінові дебати щодо "справи Савченко", - зазначили у прес-службі.

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21 квітня у другій половині дня євродепутати обговорять гуманітарну ситуацію стосовно осіб, які були затримані під час війни в Україні.

Весняна сесія ПАРЄ відбудеться з 18 по 22 квітня у Страсбурзі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

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Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновлює суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

5 квітня вирок набув чинності, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.

6 квітня льотчиця поновила суху голодовку. Сьогодні один з її адвокатів заявив, що керівництво СІЗО готове віддати наказ годувати Савченко силоміць, у неї вже помітні ознаки зневоднення.