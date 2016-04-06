Наслідки сухого голодування Савченко ляжуть на Путіна - адвокат

"Доля Надії Савченко цілком в руках президента РФ, наслідки сухого голодування Савченко на Путіні", – написав Фейгін у "Твіттері".

Читайте такожВирок Надії Савченко набув чинності

Так він відреагував на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що негативного впливу на імідж Володимира Путіна справа Надії Савченко не матиме.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко сьогодні оголосила сухе голодування з вимогою звільнення, після того, як 5 квітня вирок російського суду у справі Надії Савченко набрав чинності. Її засудили до 22 років ув’язнення 22 березня.

Російська влада раніше заявляла, що рішення про можливу передачу Савченко Україні може бути ухвалене лише після набрання чинності вироком у її справі.