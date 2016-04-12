Сьогодні в Нідерландах оголосять офіційні результати референдуму щодо України

Оголошення результатів волевиявлення у Нідерландах заплановано на 16:00 (17:00 за Києвом).

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

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На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства ANP Verkiezingsdienst, оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.