Сьогодні в Нідерландах оголосять офіційні результати референдуму щодо України
08:29, 12 квітня 2016Політика
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12 квітня Виборча рада Нідерландів оголосить офіційні результати референдуму щодо ратифікації асоціацію між Україною та ЄС.
REUTERS
Оголошення результатів волевиявлення у Нідерландах заплановано на 16:00 (17:00 за Києвом).
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
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На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".
За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства ANP Verkiezingsdienst, оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.
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