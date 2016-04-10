Порошенко назвав результати референдуму в Нідерландах "поразкою Європи"

Президент України Петро Порошенко назвав «поразкою Європи» результати референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

Президент подякував голландцям, які проголосували за Україну.

«Але це (результати референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною – УНІАН) є поразка Європи, і саме так це оцінили лідери більшості європейських країн, керівництво ЄС», - додав Порошенко.

«Європа зараз переживає не найкращі часи: криза біженців, атаки Росії, інші позиції в середині країн, коли націоналістичні рухи отримують все більшу і більшу популярність, але я вірю в Європу та європейські цінності», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

"За" проголосували понад 38%, "проти" – понад 61% учасників референдуму.

7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС та України шукати компроміс за результатами консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію, що буде прийнятним для усіх сторін.