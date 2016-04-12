У Кремлі назвали причину виключення Гризлова зі складу членів Радбезу РФ
У Кремлі заявили, що екс-спікер Держдуми РФ, повноважний представник контактної групи з врегулювання на Донбасі Борис Гризлов виключений зі складу членів Ради безпеки Росії, оскільки сконцентрований на "українських справах".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
"Справа в тому, що Гризлов зараз концентрується на українських справах, на Мінському процесі. Зараз сфера його зайнятості фактично має таку вузьку спеціалізовану спрямованість. Раніше у нього було ширше коло обов'язків, і це означало необхідність участі у складі постійної оперативної наради (Радбезу РФ - УНІАН), зараз така необхідність у зв'язку з вузькою спеціалізацією відпадає", - сказав прес-секретар.
При цьому він заявив, що не варто це сприймати як зниження представництва Росії в Тристоронній контактній групі.
За словами Пєскова, також це не означає, що Гризлов втратить зв'язок з президентом РФ.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні був оприлюднений указ президента РФ Володимира Путіна, згідно з яким екс-спікер нижньої палати парламенту Гризлов виключений з Радбезу Росії.
"Внести до складу Ради Безпеки Російської Федерації, затверджений указом президента Російської Федерації від 25 травня 2012 року "Про затвердження складу Ради безпеки Російської Федерації" зміну, виключивши з нього Гризлова Б.", - наголошується у тексті документа.
26 грудня колишній спікер Держдуми Гризлов був призначений повноважним представником Росії в Тристоронній контактній групі.
Спочатку Росію в контактній групі представляв Михайло Зурабов. Потім Путін замінив його на Азамата Кульмухаметова.